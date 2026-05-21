Barraza le reveló a Vanessa la cruda historia detrás del asesinato que cometió: "No me arrepiento de nada"

21 may. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 300 de El Jardín de Olivia, mientras Vanessa (Begoña Basauri) revisa los antecedentes de Barraza (Emilio Edwards) él toca su puerta.

La periodista se pone muy nerviosa al ver a Franco y le lanza una declaración para que deje de intimidarla: "Ya sé lo que hiciste, yo creo que lo mejor es que tú te vayas, sino, voy a llamar a Carabineros. Estoy hablando de lo que hiciste, de que eres un asesino".

El hombre queda sorprendido con la acusación y luego de unos minutos de intentar mentir, se la confirma: "No es necesario llamar a nadie, vamos a conversar y me vas a contar todo lo que sabes ¿Quieres que te diga quién soy y lo que he hecho, ya sabes lo que he hecho, ahora te voy a contar el resto de la verdad".

El Jardín de Olivia

La historia de Barraza

Bastante intranquila, Vanessa accede a escuchar la historia de Barraza y queda completamente impactada, pues ella no sospechaba nada.

"Era el asesino de mi esposa, la Javi y yo éramos policías, trabajábamos en la Brigada de Delitos Sexuales y nos tocó un caso de lo peor, un tipo, un animal, abusaba de su mujer, de sus sobrinas, les pegaba, hasta que lo detuvimos, pero al desgraciado no lo pudieron condenar porque se echaron para atrás con la denuncia y salió en libertad. Pasaron dos semanas hasta que encontró a mi mujer, la violó, la mató y se dio a la fuga", expresó.

Luego, él contó que renunció a la policía, pero le juró a su esposa fallecida hacer justicia, hasta que pudo hacerlo, lo mató y cumplió con su condena: "Te juro que no me arrepiento de nada de lo que hice".