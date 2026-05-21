Vanessa y Barraza quedaron en la mira de Luis Emilio tras inesperado llamado en El Jardín de Olivia
En el capítulo 300 de El Jardín de Olivia, una llamada muy importante interrumpe una conversación entre Vanessa (Begoña Basauri) y Barraza (Emilio Edwards).
Luego de saber la triste historia de su esposa, la periodista le dice a Franco que lo único que necesita saber es si puede confiar en él.
Justo cuando él se aventuraba a entregar una respuesta, le suena el teléfono y ella le pide que se quede tranquilo y conteste cómodamente.
¿Luis Emilio ya sabe todo?
Mientras Vanessa va a preparar un café, Barazza atiende la llamada y es Luis Emilio (Alejandro Trejo): "Estimado, le tengo muy buenas noticias, la visita que le pegó a mi querida amiga Renata dio excelente resultados, así que es cosa de días para que pueda agradecerle personalmente".
También, el malvado hombre le explica que pronto una persona de confianza irá a dejarle el pago, justo cuando la periodista vuelve a la habitación y le pregunta en voz alta cómo quiere su bebida.
El padre de Clemente (Pipo Gormaz) escucha la conversación y tiene claras sospechas: "¿A ver? Esta vocecita me resulta conocida. Dígame ¿En qué malos pasos anda usted con Vanessa?".Ve el capítulo en