Vanessa y Barraza quedaron en la mira de Luis Emilio tras inesperado llamado en El Jardín de Olivia

21 may. 2026 - 18:04 hrs.

En el capítulo 300 de El Jardín de Olivia, una llamada muy importante interrumpe una conversación entre Vanessa (Begoña Basauri) y Barraza (Emilio Edwards).

Luego de saber la triste historia de su esposa, la periodista le dice a Franco que lo único que necesita saber es si puede confiar en él.

Justo cuando él se aventuraba a entregar una respuesta, le suena el teléfono y ella le pide que se quede tranquilo y conteste cómodamente.

El Jardín de Olivia

¿Luis Emilio ya sabe todo?

Mientras Vanessa va a preparar un café, Barazza atiende la llamada y es Luis Emilio (Alejandro Trejo): "Estimado, le tengo muy buenas noticias, la visita que le pegó a mi querida amiga Renata dio excelente resultados, así que es cosa de días para que pueda agradecerle personalmente".

También, el malvado hombre le explica que pronto una persona de confianza irá a dejarle el pago, justo cuando la periodista vuelve a la habitación y le pregunta en voz alta cómo quiere su bebida.

El padre de Clemente (Pipo Gormaz) escucha la conversación y tiene claras sospechas: "¿A ver? Esta vocecita me resulta conocida. Dígame ¿En qué malos pasos anda usted con Vanessa?".