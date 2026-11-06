Myriam Hernández lamenta la repentina muerte de su histórico sonidista: "Ayer te esperábamos para viajar"

06 nov. 2026 - 13:15 hrs.

Myriam Hernández está con el corazón roto tras la muerte de Pablo González, el sonidista que la acompañó durante cuatro décadas en sus presentaciones y con quien estaba a punto de viajar a Perú en su gira de conciertos.

"¿Cómo se hace para subir al escenario y que tú no estés? Después de más de cuarenta años, hoy tengo que hacerlo y todavía no sé cómo", escribió la cantante en una extensa dedicatoria que publicó en Instagram.

Dedicatoria de Myriam Hernández a su sonidista

Myriam Hernández recordó en la publicación todos los momentos vividos con Pablo a lo largo de su carrera musical. "Tenemos tanta historia juntos: escenarios, tantos viajes, tantas anécdotas, tanta vida compartida", escribió.

"Siempre cuidaste cada detalle del sonido de mi voz con una entrega única. Siempre estabas, y sabía que, al margen de que a veces discutíamos, iba a salir todo bien", destacó.

Instagram @horaciosaveedranu

"Sin querer sobresalir, dejaste una huella inmensa en este equipo (...) ¡Cuánto cariño te ganaste siendo tú, simplemente un loco lindo!", resaltó, para luego detallar la historia detrás de la imagen que acompañó su publicación.

"En esta foto tienes agarrado mi brazo; fue el Festival de Viña en 2025, donde más fuerza necesitaba… Ese gesto habla tanto de ti, de tu manera de estar cerca, de cuidarme, de protegerme. Así me sentí contigo toda la vida. Nunca me soltaste de la mano, Pablito querido", rememoró.

"Ayer te esperábamos para viajar a Lima. Todavía cuesta comprender cómo pasamos de esperar tu llegada a tener que despedirte; quedaba tanta historia aún. ¡Solo tenías 58 años!", lamentó.

"Le pido a Dios que te reciba y te dé descanso. Y hoy, entre todos los sonidos del escenario, nos va a faltar uno que daríamos todo por volver a escuchar: tu voz", finalizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Myriam Hernandez (@myriamhernandez_oficial)

Todo sobre Myriam Hernández