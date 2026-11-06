Macarena Tondreau reaparece tras operación que duró más de 6 horas: "Con harto dolor, pero feliz"
Macarena Trondeau publicó un video para actualizar a sus seguidores sobre la evolución de la operación de abdominoplastia a la que se sometió el martes.
La actriz reconoció sentirse adolorida, pero satisfecha con la decisión de ir a quirófano luego de dos décadas de molestias por una antigua cirugía.
Actualización de salud de Macarena Trondeau
"Me siento apaleada, no les voy a mentir. Siento que me pasó un camión y no alcancé ni siquiera a anotar la patente. Pero estoy feliz. Yo les dije que llevaba muchos años queriendo hacerme esta operación", dijo Maca Trondeau al inicio de su publicación.
La cantante pensó que el procedimiento tomaría solo hora y media, pero duró más de seis horas. "El equipo médico, nada que decir. No es canje, por si acaso (...) Me encantó cómo me trataron en la clínica", comentó.
"Duele, es mucho, es un corte en el fondo que tengo en la pancita. Me tiraron también la piel hacia abajo, me cosieron un poquito más los músculos. Fue un poquito más profundo de lo que yo pensaba", agregó.
Seguidamente, Trondeau dijo que trabajó desde casa a pesar de las molestias. "Hoy día, tuvimos reuniones. Por lo tanto, me cuesta quedarme tranquila. Pero... Igual hay que estar moviéndose, siempre hay que estar caminando", explicó.Ir a la siguiente nota
"Estoy con harto dolor, como en esta zona, en la guata. Tengo puestos unos drenajes, mañana parto con la kine, pero estoy bien", aclaró luego.
Finalmente, agradeció el apoyo y cariño de sus seguidores: "Lo que decían es verdad. Era el momento de preocuparme de mí, de ya de una vez por todas, sacarme esto que me estaba molestando tanto en la cabeza, tanto en mi pancita, ahora ya no está. El tatuaje que me decían tanto ya va a desaparecer".
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