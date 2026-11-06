Por horario, actividades y artistas: Estos son los bloques que tendrá la Teletón 2026

06 nov. 2026 - 11:00 hrs.

Quedan tan solo horas para el inicio de la Teletón 2026 y los motores ya están en marcha para que todo salga de la mejor forma posible en esta cruzada solidaria.

Recordemos que el objetivo principal de esta edición de la Teletón es recaudar fondos para financiar los tratamientos de rehabilitación y contribuir al desarrollo integral de quienes asisten a los institutos de la Teletón.

Para recaudar estos fondos, se realiza un especial de televisión donde todos los canales se reúnen en una sola transmisión que busca motivar a las personas a donar, dividiendo su programación en distintos bloques que a continuación te mostramos.

¿Cuáles son los bloques de la Teletón 2026?

Bloque Noche (22:00 – 02:00)

Obertura con guiños futuristas, el mensaje de Don Francisco, reportajes de familias de la institución y presentaciones musicales de artistas como Pandora, Luz Casal y SINAKA.

Bloque Trasnoche (02:00 – 08:00)

Incluye el "Cónclave del Humor" (Melón y Melame, Los Atletas de la Risa, Blondon Boys), "La batalla de los famosos", un desfile de pijamas de celebridades y una cumbre de cumbia y ranchera.

Bloque Mañana Familiar (08:00 – 13:30)

Destaca el tradicional desayuno de Don Francisco desde Pudahuel, presentaciones infantiles y juveniles como El Perro Chocolo, Picus y Alejo Igoa, además de la corrida del Banco de Chile.

Bloque Sábado por la Tarde (13:30 – 17:00)

Incluye el Desafío Unimarc, la música de Luciano Pereyra, una competencia de karting entre comediantes y un cuadrangular de fútbol con figuras e influencers (como Iván Zamorano y Claudio Bravo).

Bloque Cierre Teatro Teletón (17:00 – 21:00)

Bloque previo al cierre definitivo con reportajes, enlaces regionales, cómputos y música a cargo de La Combo Tortuga, Jordan y la Sonora de Todos junto a Don Francisco.

Bloque Estadio Nacional

El gran cierre de la cruzada en el Estadio Nacional de Ñuñoa, con una obertura protagonizada por Isidora Uribe, ex embajadora de la Teletón. Además, presentaciones de Princesa Alba y Sinaka acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil; y espectáculos de Gondwana, Stefan Kramer, Tito El Bambino, Santaferia, entre otros.

Digitón (Plataformas Digitales)

Una transmisión especial para nuevas generaciones a través de YouTube y redes sociales con creadores de contenido (como Tomás Leiva, Icata y Eskarcita), la Gamertón y actividades en vivo.

Pulso Regional

Espacio dedicado al monitoreo permanente y enlaces en directo desde las 16 regiones de Chile para conocer cómo se vive la campaña a lo largo del país.

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