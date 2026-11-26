26 nov. 2026 - 23:57 hrs.

En el capítulo 98 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel le reveló antecedentes desconocidos a Bárbara Córdoba sobre uno de sus embarazos.

Todo comenzó muy temprano por la mañana, cuando la comunicadora se paró frente al espejo y se rió de su panza.

De inmediato, La Guarén lanzó un comentario sobre la situación: "She's pregnant (Ella está embarazada)".

La historia de Faloon Larraguibel

Esta broma desencadenó que Faloon Larraguibel contará una inesperada historia sobre la gestación de su una de sus hijas.

Volverías con tu ex? 2

"De la Tuti me enteré que estaba embarazada a los 6 meses, no tenía nada de guata, yo estaba full marcada. Me hicieron una eco transvaginal y era así una guagua, formadísima y yo '¿dónde estaba?'. Ahí estaba, bien agarrada mi Tuti, tuve 12 horas de trabajo de parto".

Bárbara Córdoba quedó impactada con la historia de su amiga y contó que ella luego de sufrir la pérdida de su bebé, no quería volver a pasar por ese susto.