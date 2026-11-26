26 nov. 2026 - 23:34 hrs.

En el capítulo 98 de Volverías con tu ex? 2, Mariano Brozincevic y Estefi Marquis perdieron el duelo de eliminación y tuvieron que elegir amor u olvido.

El destino dictó que el trasandino era el encargado de elegir amor u olvido y entregó sus razones: "Yo le pedí a Dios que me diera una señal de qué hacer... me mandó dos sueños muy bonitos, en uno te veía con tu mamá abrazadas y en el otro me veía a mí encontrando un amor correspondido".

Tras lo anterior, el "chamán" optó por el olvido, dejando a todos absolutamente impactados. "Dijo amor hace un día" y "Me quedé en shock", fueron algunos de los comentarios de los compañeros.

Volverías con tu ex? 2

La despedida de Estefi Marquis

Luego de unos minutos, Estefi Marquis expresó su opinión sobre la elección de Mariano Brozincevic: "Estás en todo tu derecho de haber escogido olvido, ya que yo puse los límites antes de estar en esta instancia y tú las aceptaste, así que te agradezco por eso, por darme el espacio. Desearte lo mejor, que tengas tu duelo con Nicolás y ojalá llegue un amor a tu vida que te haga muy feliz".

Finalmente, el cordobés agradeció las palabras de su compañera y se despidió: "Yo también te deseo lo mejor, eres una hermosa mujer, espero que te recuperes pronto, te quiero mucho, fue un placer compartir contigo".