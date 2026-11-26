¡Nadie lo esperaba! Mariano Brozincevic eligió el olvido y sorprendió a Estefi Marquis
En el capítulo 98 de Volverías con tu ex? 2, Mariano Brozincevic y Estefi Marquis perdieron el duelo de eliminación y tuvieron que elegir amor u olvido.
El destino dictó que el trasandino era el encargado de elegir amor u olvido y entregó sus razones: "Yo le pedí a Dios que me diera una señal de qué hacer... me mandó dos sueños muy bonitos, en uno te veía con tu mamá abrazadas y en el otro me veía a mí encontrando un amor correspondido".
Tras lo anterior, el "chamán" optó por el olvido, dejando a todos absolutamente impactados. "Dijo amor hace un día" y "Me quedé en shock", fueron algunos de los comentarios de los compañeros.
La despedida de Estefi Marquis
Luego de unos minutos, Estefi Marquis expresó su opinión sobre la elección de Mariano Brozincevic: "Estás en todo tu derecho de haber escogido olvido, ya que yo puse los límites antes de estar en esta instancia y tú las aceptaste, así que te agradezco por eso, por darme el espacio. Desearte lo mejor, que tengas tu duelo con Nicolás y ojalá llegue un amor a tu vida que te haga muy feliz".
Finalmente, el cordobés agradeció las palabras de su compañera y se despidió: "Yo también te deseo lo mejor, eres una hermosa mujer, espero que te recuperes pronto, te quiero mucho, fue un placer compartir contigo".
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