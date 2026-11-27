27 nov. 2026 - 00:47 hrs.

En el capítulo 97 de Volverías con tu ex? 2, se realizó un nuevo duelo de eliminación que enfrentó a las duplas morada y verde.

Mariano Brozincevic y Luis Mateucci tuvieron que dar cara en la competencia debido a la lesión de sus parejas y fue el "chamán" quien perdió.

Gracias al azar, fue el argentino quien tuvo que tomar la decisión y optó por el olvido, dejando a Estefi Marquis fuera del encierro para siempre.

Volverías con tu ex? 2

La emoción de Mariano Brozincevic

Al otro día, Faloon Larraguibel tuvo una sincera conversación con Bárbara Córdoba y le reveló que recién se enteró de su primer embarazo a los seis meses.

De pronto, una alarma sonó en la casona y una camioneta ingresó con un gran regalo para Mariano Brozincevic, el cual traía a su expareja, Mariza Fly.

El cordobés quedó completamente impactado al ver a la mexicana y luego, rompió en llanto al recordar los buenos momentos que vivieron juntos.