Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 98: Una mujer del pasado llegó y removió a Mariano Brozincevic
En el capítulo 97 de Volverías con tu ex? 2, se realizó un nuevo duelo de eliminación que enfrentó a las duplas morada y verde.
Mariano Brozincevic y Luis Mateucci tuvieron que dar cara en la competencia debido a la lesión de sus parejas y fue el "chamán" quien perdió.
Gracias al azar, fue el argentino quien tuvo que tomar la decisión y optó por el olvido, dejando a Estefi Marquis fuera del encierro para siempre.
La emoción de Mariano Brozincevic
Al otro día, Faloon Larraguibel tuvo una sincera conversación con Bárbara Córdoba y le reveló que recién se enteró de su primer embarazo a los seis meses.
De pronto, una alarma sonó en la casona y una camioneta ingresó con un gran regalo para Mariano Brozincevic, el cual traía a su expareja, Mariza Fly.
El cordobés quedó completamente impactado al ver a la mexicana y luego, rompió en llanto al recordar los buenos momentos que vivieron juntos.
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