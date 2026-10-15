En shock: Matilde conocerá a Valentina, exesposa de Juan de Dios, en el capítulo 208 de Reunión de Superados

15 oct. 2026 - 22:06 hrs.

En el avance del capítulo 208 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) y Juan de Dios (Jorge Arecheta) tendrán una cita en un restaurante, pero repentinamente se encontrarán con alguien que parece conocer muy bien al abogado.

"¡Hola! Tú tienes que ser la pinche de Juan, ¿no es cierto?", dirá una mujer rubia con mucha confianza a Matilde.

Ella, por su parte, estará un poco desconcertada porque no conoce a la recién llegada, quien le contestará: "No nos conocemos, pero me ha hablado tanto de ti que juro que te conozco".

Reunión de Superados / Mega

La nueva y la ex

Finalmente, Juan de Dios hará las presentaciones oficiales. Quien los saluda es Valentina (Mariana Derderian), su exesposa, con quien parece tener una relación muy cordial.

¿Lograrán llevarse bien Matilde y Valentina?