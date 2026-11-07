Un experto en arruinar relaciones: Estas son todas las veces que Jaime mufó la vida amorosa de Tere en RDS

07 nov. 2026 - 09:40 hrs.

Jaime Astaburuaga (Francisco Reyes) es, sin duda, un experto en arruinar relaciones. En Reunión de Superados, el empresario ha sido el gran saboteador de la vida amorosa de su hija Tere, a quien desde su adolescencia le ha puesto obstáculos con cada pareja.

Su última jugada dejó a Tomás humillado y con su credibilidad como profesor por el suelo, por lo que decidió terminar con ella de forma definitiva.

"De nuevo, una vez más, toda la vida lo mismo, primero con mis pololos del colegio, después con Manuel, los que vinieron después de Manuel... siempre un problema, algo que no era suficiente para que le agradara a usted", le reclamó Teresita.

De hecho, a lo largo de la teleserie hemos visto que Jaime ha intervenido con tres parejas de la directora del Thomas Campbell School y en Mega.cl hacemos un recuento.

1. Manuel

Manuel (Mario Horton) estuvo casado por años con Tere pero nunca llegó a calificar como el yerno ideal para Astaburuaga. Que fuera de otra clase social, publicista y con una ideología política diametralmente distinta a la suya fueron argumentos suficientes para que lo menoscabara y criticara constantemente, incluso después de la separación.

2. Mateo

El famoso piloto logró conquistar a Tere, aunque también tenía los ojos puesto en Pili (Paloma Moreno) porque tuvieron un affaire mientras ella era azafata.

Entre los celos y la desaprobación, Jaime y Tito (Claudio Castellón) contrataron un grupo de matones liderados por Gustavo (Nicolás Mena) para desnudarlo y exhibirlo delante de los cientos de invitados que fueron al cumpleaños de "Jeimy".

3. Tomás

El caso de Tomás fue el más injusto de todos. Jaime quiere a un médico millonario con su hija y no un simple profesor que estudió becado. Aprovechando que Tomás se cortó su trenza, él la mandó analizar y descubrió que consumía marihuana.

Con el antecedente anterior, lo delató ante los padres del colegio, quienes perdieron la confianza en su calidad como docente.

Reunión de Superados / Mega

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