"Te transformaste en una víbora": Javier hará descarnada crítica a Paula en el capítulo 8 de La Baronesa
En el avance del capítulo 8 de La Baronesa, la insistencia de Paula (Francisca Armstrong) por acercarse a Javier (Simón Pesutic) empezará a cansarlo y en medio de la fiesta, el apostador le hará una cruda crítica.
uchos lados, pero todos me encantan".Ir a la siguiente nota
La llamada de Emilia
Emilia (Octavia Bernasconi) verá una foto de sus hermanos en la fiesta de la azotea, acompañados de Javier. Molesta, lo llamará para pedirle explicaciones.
Paula le pedirá a Toledo que ignore el teléfono. "Ve el capítulo en