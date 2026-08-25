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"Te transformaste en una víbora": Javier hará descarnada crítica a Paula en el capítulo 8 de La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 8 de La Baronesa, la insistencia de Paula (Francisca Armstrong) por acercarse a Javier (Simón Pesutic) empezará a cansarlo y en medio de la fiesta, el apostador le hará una cruda crítica. 

"Al principio te mostraste relajada, simpática, Paula, y ahora, de repente, te transformaste en una víbora, celosa, controladora".

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Ella intentará argumentar que hasta la nueva polola de Javier tiene un lado B, pero para molestar a Paula, él le asegurará que su pareja tiene "muchos lados, pero todos me encantan".

La Baronesa / Mega
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La llamada de Emilia

Emilia (Octavia Bernasconi) verá una foto de sus hermanos en la fiesta de la azotea, acompañados de Javier. Molesta, lo llamará para pedirle explicaciones.

Paula le pedirá a Toledo que ignore el teléfono. "No, dile que la llamas después y vamos a bailar", solicitará, pero Javier será enfático en que su futura esposa es su prioridad. 

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