"Te transformaste en una víbora": Javier hará descarnada crítica a Paula en el capítulo 8 de La Baronesa

25 ag. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 8 de La Baronesa, la insistencia de Paula (Francisca Armstrong) por acercarse a Javier (Simón Pesutic) empezará a cansarlo y en medio de la fiesta, el apostador le hará una cruda crítica.

"Al principio te mostraste relajada, simpática, Paula, y ahora, de repente, te transformaste en una víbora, celosa, controladora".

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uchos lados, pero todos me encantan".

La Baronesa / Mega

La llamada de Emilia

Emilia (Octavia Bernasconi) verá una foto de sus hermanos en la fiesta de la azotea, acompañados de Javier. Molesta, lo llamará para pedirle explicaciones.

Paula le pedirá a Toledo que ignore el teléfono. "No, dile que la llamas después y vamos a bailar", solicitará, pero Javier será enfático en que su futura esposa es su prioridad.