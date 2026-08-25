"La que se duerme, pierde": Catalina puso sus ojos en Nicolás durante la fiesta en La Baronesa
En el capítulo 7 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) y Paula (Francisca Armstrong) fueron a la fiesta en la azotea, donde se encontraron con Catalina (María Jesús Godoy).
La hermana menor de Javier (Simón Pesutic) comenzó a coquetear de inmediato con el chef y decidió jugar al misterio: "¿Quieren subir conmigo? Pueden pasar gratis. Cómprame un trago y te doy mi nombre... cómprame dos y te doy mi Instagram".
Un nuevo asistente a la fiesta
Daniel cumplió y le llevó un trago a la joven, pero ella se fijó en alguien más.Ir a la siguiente nota
Los Márquez invitaron a Nicolás (Andrew Bargsted) a la fiesta y Catalina de inmediato lo abordó, pero Daniel le aclaró el panorama: "El Nico es mi cuñado, él se va a casar con mi hermana".
Sin que eso le importe mucho, la joven se acercará al preparador físico: "¿Y dónde está ella? Porque no la veo acá. La que se duerme, pierde, dicen".Ve el capítulo en
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