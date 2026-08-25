"Pequeños destellos": Lorena Bosch habla sobre la lucha de Clara por recuperar sus memorias en La Baronesa

25 ag. 2026 - 21:00 hrs.

En los primeros episodios de La Baronesa, uno de los puntos que más ha llamado la atención es que Clara (Lorena Bosch) no recuerda muchos episodios de su pasado, sobre todo aquellos que deberían incluir a Antonio (Carlos Díaz), su esposo.

Por lo mismo, Francesca (Katyna Huberman) le realizó una regresión para que accediera a esas memorias que tiene bloqueadas en su mente.

"Hoy día es un día superimportante para Clara porque, bueno, su mejor amiga, que además es terapeuta, la va a guiar en una regresión para ver si es que ella logra recordar estos grandes momentos de su vida que tiene olvidados", explicó Lorena.

La Baronesa / MEGA

¿Y los recuerdos perdidos de Clara?

En esa línea, la actriz expresó que "se dio cuenta de que no tenía nada de normal esto de no tener recuerdo, y se empezó a preguntar qué le estaba pasando; entonces, como que ya por fin viene este despertar, este deseo de saber qué es lo que tengo oculto en mi inconsciente o por qué no me acuerdo de estas cosas súper importantes".

Con esta regresión "empiezan a aparecer pequeños destellos de cosas, pero que todavía no va a lograr entender en totalidad de dónde vienen y qué significa".

Finalmente, Lorena aseguró que "yo creo que van a ser como ciertos detonantes, pero siempre van a pasar cosas que van a poner trabas en el camino de Clara y que ella no va a lograr comprender totalmente".

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