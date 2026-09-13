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Da vida a Alejandra en Reunión de Superados: Conoce la trayectoria de Lucy Cominetti en Mega
Lucy Cominetti es una de las más recientes incorporaciones de Reunión de Superados, la exitosa teleserie nocturna de Mega.
La destacada actriz interpreta a Alejandra, la abogada defensora de Max (Álvaro Espinoza) en su disputa legal con Javiera (Daniela Ramírez).
Esta no es la primera vez que Cominetti forma parte del Área Dramática de Mega.
La trayectoria de Lucy Cominetti
Lucy Cominetti debutó en Mega con El Jardín de Olivia en 2026, donde interpretó a Josefina, una amiga de Santiago (Paulo Brunetti).
No te pierdas los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 21:30 horas.