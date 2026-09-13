"Una quiere andar piola": Asi reaccionó Tere a propuesta que podría cambiar su futuro en Reunión de Superados

13 sept. 2026 - 16:35 hrs.

En el más reciente capítulo de Reunión de Superados, miss Nancy (Paulina Hunt) tomó una drástica decisión respecto al futuro del Thomas Campbell School, al comunicar que dejará la dirección.

La situación dejó completamente en shock a Tomás (Gabriel Urzúa) y a todo el cuerpo docente del establecimiento, que jamás imaginó algo así.

La salida de miss Nancy remueve todo

En la instancia, comunicó que quien tomará el mandato en el colegio sería Tomás, asegurando que era el indicado.

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Sin embargo, el profesor citó a una reunión al resto del cuerpo docente para comunicar que no podría tomar aquella responsabilidad y que quien sí podría hacerlo es Teresa (Elisa Zulueta).

"Qué heavy cómo a veces la vida te obliga a ciertas decisiones; ser directora por obligación y una que quiere andar piola la vida y un día para otro protagonista", dijo fiel a su estilo la hija de Jaime (Francisco Reyes).

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