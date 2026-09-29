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Así será el inesperado reencuentro entre Kaoto y Ludmila Ksenofontova: Él mencionará a Bárbara Córdoba

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 68 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto tendrá la oportunidad de conversar con Ludmila Ksenofontova, luego de que ella renunciara al encierro, a través de una videollamada.

"He andado con la cabeza afuera pensando 'cómo le habrá ido, estará bien'", le lenzará primero Carlos Águila y ella le responderá: "Aquí pasan cosas, pero como que te veo y me gusta".

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Al parecer, el ingeniero se complicará un poco y lanzará una aclaración sobre Bárbara Córdoba: "Te fuiste y fueron días muy grises para mí, estuve bajoneado y Bárbara ha sido un pilar acá en la casa, yo lo valoro mucho".

Fiel a su estilo, Ludmila Ksenofontova tranquilizará todo: "Tú sabes que era sin compromiso ni nada, así que tú eres joven, libre, haz lo que sientas".

Volverías con tu ex? 2

La pelea de Flavia Laos y Luis Mateucci

Por otro lado, Luis Mateucci y Flavia Laos tendrán una fuerte discusión, donde hablarán sobre Austin Palao y Noelia Márquez.

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También, Manuel González le dirá a Nicole Moreno que le encanta y ella se atreverá a besarlo apasionadamente, por primera vez. 

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