Así será el inesperado reencuentro entre Kaoto y Ludmila Ksenofontova: Él mencionará a Bárbara Córdoba

29 sept. 2026 - 10:00 hrs.

En el avance del capítulo 68 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto tendrá la oportunidad de conversar con Ludmila Ksenofontova, luego de que ella renunciara al encierro, a través de una videollamada.

"He andado con la cabeza afuera pensando 'cómo le habrá ido, estará bien'", le lenzará primero Carlos Águila y ella le responderá: "Aquí pasan cosas, pero como que te veo y me gusta".

Al parecer, el ingeniero se complicará un poco y lanzará una aclaración sobre Bárbara Córdoba: "Te fuiste y fueron días muy grises para mí, estuve bajoneado y Bárbara ha sido un pilar acá en la casa, yo lo valoro mucho".

Fiel a su estilo, Ludmila Ksenofontova tranquilizará todo: "Tú sabes que era sin compromiso ni nada, así que tú eres joven, libre, haz lo que sientas".

Volverías con tu ex? 2

La pelea de Flavia Laos y Luis Mateucci

Por otro lado, Luis Mateucci y Flavia Laos tendrán una fuerte discusión, donde hablarán sobre Austin Palao y Noelia Márquez.

También, Manuel González le dirá a Nicole Moreno que le encanta y ella se atreverá a besarlo apasionadamente, por primera vez.