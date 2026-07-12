Con Vanesa Borghi revelando secretos: Así se vive el backstage de Miss Universo Chile 2026

12 jul. 2026 - 22:54 hrs.

Uno de los momentos más destacados de la primera noche del Miss Universo Chile 2026 fue el detrás de escena de las candidatas.

Vanesa Borghi fue la encargada del backstage del certamen, donde mostró todo lo que ocurre previo a que las aspirantes a la corona pasen por la pasarela.

El tras bambalinas del Miss Universo Chile

Tras el final de la obertura, la modelo tuvo la oportunidad de ir hasta el vestuario y conversar con parte de las candidatas.

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Durante la entrevista, Borghi consultó por los secretos para lucirse en el Desfile en Traje de Baño.

Lo que más repitieron las candidatas fue el uso de laca para mostrar unas piernas más brillantes y con mayor firmeza.

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