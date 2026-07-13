"Hay mucho talento y belleza": La reacción de Luis Jara tras desfile de Miss Universo Chile

13 jul. 2026 - 00:05 hrs.

Luis Jara es uno de los jurados en la primera noche del Miss Universo Chile, donde se escogerá a las primeras semifinalistas del concurso de belleza.

Durante el backstage con Vanesa Borghi, el cantante agradeció la invitación para participar de este importante evento.

La alegría de Luis Jara

Precisamente, Jara dijo haber quedado maravillado tras el desfile en traje de baño de las 29 aspirantes a la corona, afirmando que"hay mucho talento y mucha belleza, hay mucha franqueza también".

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Junto con destacar la elegancia de la primera pasarela, dijo estar sorprendido por el enorme trabajo que hay detrás de cada candidata.

Por último, Luis Jara manifestó su total alegría por tener la posibilidad de interpretar "Latin Swing", un disco a cargo del destacado productor chileno Humberto Gatica, durante el desfile black.

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