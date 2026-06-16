Dale Play - Capítulo 103: Un concursante sueña con irse de vacaciones con su familia a Brasil
Este martes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Carolina Muñoz, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $1.070.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para regalarle un auto de karting a su hijo.
En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto al actor Matías Oviedo y el cantante Cristóbal.
Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Miguel Marchant, de 44 años, quien busca cumplir su sueño de llevar a su familia de vacaciones a Brasil. El equipo fue encabezado por su capitán Mauricio Jürgensen, acompañado por la presentadora Rayén Araya y la tarotista Vanessa Daroch.
¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?
La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Tírame la pista", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado"y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.
La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
Leer más de
Más Capítulos
-
Dale Play - Capítulo 102: Dos soñadores lo dejan todo por el premio millonario
-
Dale Play - Capítulo 101: Dos fundaciones se enfrentan por el premio mayor
-
Dale Play - Capítulo 100: ¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?
-
Dale Play - Capítulo 99: Cuatro actores se enfrentan para ayudar a sus soñadores
-
Dale Play - Capítulo 98: ¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?
-
Dale Play - Capítulo 97: Dos soñadoras luchan por los tres millones de pesos