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Dale Play - Capítulo 103: Un concursante sueña con irse de vacaciones con su familia a Brasil

  • Por Sebastián Mena

Este martes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Carolina Muñoz, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $1.070.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para regalarle un auto de karting a su hijo.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto al actor Matías Oviedo y el cantante Cristóbal.

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Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Miguel Marchant, de 44 años, quien busca cumplir su sueño de llevar a su familia de vacaciones a Brasil. El equipo fue encabezado por su capitán Mauricio Jürgensen, acompañado por la presentadora Rayén Araya y la tarotista Vanessa Daroch.

Dale Play / Mega

¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Tírame la pista", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado"y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

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La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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