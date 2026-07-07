Denisse Malebrán demuestra todo su talento cantando "Mi soledad y yo" de Alejandro Sanz en Dale Play

07 jul. 2026 - 19:25 hrs.

Este martes, en Dale Play, Denisse Malebrán fue elegida por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, la cantante interpretó "Mi soledad y yo", el reconocido éxito del español Alejandro Sanz.

Dale Play / Mega

El resultado

Demostrando toda su calidad vocal, Denisse Malebrán dio lo mejor de sí sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la cantante logró 14 aciertos, permitiendo que su equipo sumara $70.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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