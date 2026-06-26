Se escondió de Luis Emilio: Así fue la emotiva despedida de Samuel con su familia en El Jardín de Olivia

26 jun. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 326 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) decidió llevarse lejos a Samuel (Simón Beltrán) para evitar que sea manipulado por Luis Emilio (Alejandro Trejo).

A pesar de sus dudas iniciales, el joven aceptó dejar su vida atrás hasta que logren acabar con su padre biológico de una vez por todas.

La despedida de Samuel

Antes de alejarse, Samuel tuvo una última llamada con su familia para despedirse.

El Jardín de Olivia

"Les quería decir que las quiero mucho, que las amo y que las voy a echar caleta de menos", comenzó diciendo el joven.

Agregó: "Les prometo que voy a estar bien, pero ustedes también tengan cuidado porque yo hice un acuerdo con el viejo y ahora que va a saber que me vine para acá lo más probable es que se vaya en mala con ustedes".

"No te preocupes que vamos a hacer lo posible para meter a ese viejo de nuevo a la cárcel y que pague por todo lo que nos ha hecho", respondió emocionada Diana (Nicole Espinoza).