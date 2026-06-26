No hay escapatoria: Franco acorraló a Clemente a la espera de la policía en El Jardín de Olivia
En el capítulo 326 de El Jardín de Olivia, gracias a la información de Vanessa (Begoña Basauri), Franco (Emilio Edwards) encontró el escondite de Clemente (Pipo Gormaz).
Oculto tras unos árboles, llamó a la policía, revelando la ubicación del prófugo, pero antes de que llegaran, el padre de Olivia salió de la cabaña rumbo a un nuevo lugar para escapar de las autoridades.
Desesperado, Franco lo apuntó con su arma, dejando claro que no lo dejaría irse sin cumplir su misión.
¿Franco tuvo dudas?
Clemente intentó convencerlo de dejarlo escapar, asegurando que trabajar con Luis Emilio (Alejandro Trejo) es un error: "Todavía estás a tiempo de hacer lo correcto. Yo conozco a mi papá mucho mejor de lo que lo conoces tú y tarde o temprano te va a traicionar y vas a terminar exactamente igual que Acosta".
"Yo no maté a nadie, tú lo sabes muy bien. Lo único que quiero es volver a ver a mi hija, por favor", suplicó.Ir a la siguiente nota
Barraza estaba fijo en llevar a cabo su objetivo, sin embargo, un romántico mensaje de Vanessa lo hizo dudar. "Cada segundo que pasa me ilusiona más la idea de irnos juntos, soy muy afortunada de haber conocido a un hombre tan bueno como tú", decía el texto.
Pero Franco no alcanzó a tomar una decisión, ya que en ese preciso momento apareció la policía para apresar a Clemente.Ve el capítulo en
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