El Jardín de Olivia - Capítulo 326: La captura de Clemente

26 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 326 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) encontró a Clemente (Pipo Gormaz) e inmediatamente le reveló su ubicación a la policía.

A pesar de que el mayor de los Walker intentó apelar a su lado humano, pidiéndole que no apoye a Luis Emilio (Alejandro Trejo) porque es un asesino, Barraza no cambió de idea antes de la llegada de las autoridades.

Una vez detenido, Gabriel (Matías Oviedo) le dio una luz de esperanza a Clemente: Si lograban probar que el "Rucio" (Sebastián Saguz) era el verdadero culpable de la muerte de Acosta (Jorge Denegri), él podría salir libre ese mismo día.

El Jardín de Olivia

La exigencia de Ignacia

Nacha (Cota Castelblanco) está dispuesta a todo para recuperar a Berni, por lo que llamó a Christian (Juan José Gurruchaga) para conseguir evidencias de que Joaquín (Francisco Dañobeitia) estuvo detrás de la detención de Karina (Jacinta Rodríguez).

El padre de la artista afirmó no tener nada en contra de Undurraga, pero Ignacia lo amenazó con llevarlo a la cárcel si no las ayudaba.