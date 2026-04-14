"Es una pésima idea": Joaquín se opondrá a que Ignacia luche contra Luis Emilio en el capítulo 273 de EJDO

14 abr. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 273 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) y Joaquín (Francisco Dañobeitia) sostendrán una tensa discusión porque ella insistirá en hacer frente a los crímenes de su padre sin importar el riesgo.

Undurraga insistirá en que no debe exponerse y su esposa le replicará que "mi papá es un asesino. No entiendo por qué lo apoyas; asesinó a mi mamá a sangre fría y después la mandó envenenar".

"Bueno, por lo mismo, Ignacia, escúchate. Es una pésima idea que te vayas en contra de él ahora", lanzará él.

El Jardín de Olivia / Mega

En nombre de Bernardita

Con tantos años mirando hacia un costado, Ignacia ya tomó conciencia del peligro que representa Luis Emilio (Alejandro Trejo) para todos los que ama.

"Joaquín, es que llevo demasiado tiempo haciéndome a un lado, no queriendo ver lo que está pasando a 2 metros de mi nariz. Ni siquiera fui capaz de ayudar a mi mamá en la tortura que tuvo que vivir todos estos años al lado de ese hombre, y eso le costó la vida", declarará la joven.