Gabriel recibió un disparo en el pecho: Comisario intentó defender a Jessica y Vanessa en El Jardín de Olivia

10 ag. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 353 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) se dio cuenta que los dos detectives que fueron a buscar a Jessica (Ignacia Sepúlveda) y Vanessa (Begoña Basauri) eran hombres de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Gracias a la última llamada que les hizo Bastián (Alonso Quintero), Walker y el comisario llegaron a los estacionamientos del aeropuerto para rescatar a las testigos.

Tiroteo en el aeropuerto

"¡Suelta el arma! ¡Policía de Investigaciones!", gritó Santana, dándole oportunidad a Jessi de escapar de sus captores. Vanessa no tuvo tanta suerte y siguió retenida a la fuerza por uno de ellos.

El Jardín de Olivia

Ambos lados se apuntaban con armas de fuego, pero quien disparó primero fue uno de los secuestradores, dándole de lleno en el pecho a Gabriel. Con el detective en el piso, se subió al auto con Vanessa y su compañero.

Afortunadamente, el chaleco antibalas que portaba el comisario le permitió sortear el disparo completamente ileso.