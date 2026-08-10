Gabriel recibió un disparo en el pecho: Comisario intentó defender a Jessica y Vanessa en El Jardín de Olivia
En el capítulo 353 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) se dio cuenta que los dos detectives que fueron a buscar a Jessica (Ignacia Sepúlveda) y Vanessa (Begoña Basauri) eran hombres de Luis Emilio (Alejandro Trejo).
Gracias a la última llamada que les hizo Bastián (Alonso Quintero), Walker y el comisario llegaron a los estacionamientos del aeropuerto para rescatar a las testigos.
Tiroteo en el aeropuerto
"¡Suelta el arma! ¡Policía de Investigaciones!", gritó Santana, dándole oportunidad a Jessi de escapar de sus captores. Vanessa no tuvo tanta suerte y siguió retenida a la fuerza por uno de ellos.Ir a la siguiente nota
Ambos lados se apuntaban con armas de fuego, pero quien disparó primero fue uno de los secuestradores, dándole de lleno en el pecho a Gabriel. Con el detective en el piso, se subió al auto con Vanessa y su compañero.
Afortunadamente, el chaleco antibalas que portaba el comisario le permitió sortear el disparo completamente ileso.Ve el capítulo en