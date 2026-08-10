Franco regresó de la muerte y liberó a Vanessa justo a tiempo para declarar en El Jardín de Olivia

10 ag. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 353 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) iba a ser retenida por sus captores por todo el tiempo que durara el juicio contra Luis Emilio (Alejandro Trejo). Luego, estos hombres tenían la orden de deshacerse de ella permanentemente.

Riesco lloró y rogó. Incluso le ofreció dinero a uno de estos criminales para que le perdonaran la vida, pero este hombre fue directo: esto no es algo personal.

Un salvador desconocido

Incluso se apiadó un poco de la periodista y le quitó la mordaza para ofrecerle unos tragos de agua. Precisamente en ese instante, un sujeto vestido de negro lo golpeó por la espalda y lo hizo caer de bruces al suelo.

El Jardín de Olivia

Vanessa gritó despavorida, pensando que esta sí iba a ser la hora de su muerte, pero no.

El hombre de negro se quitó la capucha y reveló su verdadera identidad, dejándola perpleja: era Franco Barraza (Emilio Edwards). "Perdí el conocimiento y unas personas me encontraron y me llevaron al hospital. No quería hacerte más daño, solo era una carga para ti y quería hacerte feliz".

"Cuando supe que ibas a volver a Chile, fui a buscarte al aeropuerto y me enteré de lo que pasó con estos tipos. Ya vamos a hablar más de esto, ahora nos tenemos que ir", aseguró mientras la tomaba entre sus brazos.