¿Venganza contra Luis Emilio? Emilio Edwards sorprende al revelar el verdadero motivo del regreso de Franco

10 ag. 2026 - 16:50 hrs.

Este lunes, La Hora de Jugar conversó con el actor Emilio Edwards, quien entregó detalles de la recta final de El Jardín de Olivia.

Precisamente, durante la entrevista, Francisco Puelles y Begoña Basauri le consultaron sobre el motivo del regreso de Franco en la teleserie vespertina de Mega, y si este tenía que ver con Luis Emilio (Alejandro Trejo).

"Absolutamente sí, sin retorno. Yo creo que aquí hay varias teorías buenas y todas plausibles. Por cierto, se comparte entre el amor y entre hacer venganza, cobrar justicia de alguna manera y poner a Luis Emilio en su lugar", expresó Emilio.

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En esa línea, el intérprete aclaró que "yo creo que a Franco lo que más le ha movido, aunque es un hombre supuestamente duro y un pasado seco, es principalmente el amor".

Asimismo, destacó que su personaje "no va a dejar cabos sueltos" en su regreso en El Jardín de Olivia.

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