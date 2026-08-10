¿Venganza contra Luis Emilio? Emilio Edwards sorprende al revelar el verdadero motivo del regreso de Franco
Este lunes, La Hora de Jugar conversó con el actor Emilio Edwards, quien entregó detalles de la recta final de El Jardín de Olivia.
Precisamente, durante la entrevista, Francisco Puelles y Begoña Basauri le consultaron sobre el motivo del regreso de Franco en la teleserie vespertina de Mega, y si este tenía que ver con Luis Emilio (Alejandro Trejo).
"Absolutamente sí, sin retorno. Yo creo que aquí hay varias teorías buenas y todas plausibles. Por cierto, se comparte entre el amor y entre hacer venganza, cobrar justicia de alguna manera y poner a Luis Emilio en su lugar", expresó Emilio.
En esa línea, el intérprete aclaró que "yo creo que a Franco lo que más le ha movido, aunque es un hombre supuestamente duro y un pasado seco, es principalmente el amor".
Asimismo, destacó que su personaje "no va a dejar cabos sueltos" en su regreso en El Jardín de Olivia.