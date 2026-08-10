"Todo puede pasar": Cota Castelblanco deja inquietante pista sobre el final de Ignacia y Karina en EJDO

10 ag. 2026 - 17:20 hrs.

Este lunes, Cota Castelblanco visitó La Hora de Jugar para conversar sobre la recta final de El Jardín de Olivia.

La actriz se refirió al desenlace de su personaje, Ignacia Walker, y su vínculo amoroso con Karina (Jacinta Rodríguez), el cual siempre ha estado pendiendo de un hilo.

¿Podrán estar juntas Ignacia y Karina?

"Lo que más quisiera Ignacia es quedarse con Karina, pero en el final de esta teleserie va a pasar algo que va a ser complicado para ellas", expresó.

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Cota enfatizó que todo lo que pueda ocurrir entre Nacha y Karina "tiene que ver con el final de Luis Emilio (Alejandro Trejo)".

"Yo como Cota, deseo mucho que se quede el personaje de Karina con Ignacia, pero todo puede pasar en el final y tiene mucho que ver con el final también de Luis Emilio", cerró.

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