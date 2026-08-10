Elisa presentará evidencia clave en el juicio contra Luis Emilio en el capítulo 354 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 354 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) presentará evidencia clave contra Luis Emilio (Alejandro Trejo) en su juicio.
Precisamente, en el pasillo del tribunal, Bastián (Alonso Quintero) se acercará a ella y le dirá que se enteró de la muerte de su padre, Burgos (Juan Carlos Cáceres), quien supuestamente se quitó la vida en la cárcel.
Enseguida, Elisa afirmará que siente demasiada impotencia, ya que sabe que Luis Emilio es quien mandó a matar a su papá.
Elisa tendrá evidencia clave contra Luis Emilio
En esa línea, Bastián lamentará la situación e intentará consolar a Elisa diciendo que él más que nadie sabe cómo se siente ese.
Sin embargo, en dicho instante, Elisa aclarará que ella tiene una forma en la que Luis Emilio podría caer, pasando enseguida a la reproducción de archivos de audio entre el empresario y Burgos.Ve el capítulo en
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