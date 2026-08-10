Jessica, Vanessa y Mariana sepultaron a Luis Emilio: Así fueron los testimonios contra del empresario en EJDO

10 ag. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 353 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) finalmente recibe un juicio en el que varias mujeres testifican en su contra.

Precisamente, Jessica (Ignacia Sepúlveda), Vanessa (Begoña Basauri) y Mariana (Catalina Stuardo) deciden dar un paso al frente, subir al estrado y contar todo lo que han estado sufriendo durante tantos años por culpa del empresario.

En concreto, la primera en dar su testimonio es Vanessa, quien afirmó que la tenía amenazada de muerte y la obligó a escribir una carta de despedida, mientras que Jessica dijo lo mismo, además de afirmar que quemó la amasandería de su madre y a robar el taxi de su padre.

El Jardín de Olivia / MEGA

Los testimonios contra Luis Emilio

El empresario, firme con sus propias mentiras y convicciones, negó todas las acusaciones de Jessica y Vanessa. Sin embargo, la piedra que derrumbó todo fue Mariana, quien finalmente alzó la voz ante todo lo ocurrido.

La secretaria reveló que durante años sufrió por culpa de Luis Emilio, siendo abusada sexualmente, al igual que otras tantas mujeres que se vieron amenazadas por el empresario, ya que todas eran trabajadoras de él.

Asimismo, reveló que antes de ir a dar el testimonio, un hombre intentó secuestrarla a ella y a su hijo para que no testificara. No obstante, esto no la detuvo, dando declaraciones claves en contra de él.