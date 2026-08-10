El Jardín de Olivia - Capítulo 353: El juicio contra Luis Emilio

10 ag. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 353 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) está por recibir su juicio, a raíz de los distintos crímenes de los que se le acusan.

Precisamente, antes de que inicie el juicio, Vanessa (Begoña Basauri) y Jessica (Ignacia Sepúlveda) son víctimas de un intento de secuestro del que Gabriel (Matías Oviedo) logra rescatar a la joven periodista, aunque recibe un disparo en el pecho.

Asimismo, Franco (Emilio Edwards) reaparece de forma milagrosa y salva a Vanessa de su captor. Por otra parte, Mariana (Catalina Stuardo) también es blanco de secuestro, pero gracias a la acción rápida de Clemente (Pipo Gormaz) sale sin problemas.

El Jardín de Olivia / MEGA

Comienza el juicio contra Luis Emilio

Pese a que intentaron que las tres no llegaran al juicio, sí lo logran e inician el juicio contra el empresario, quien niega de raíz todo lo que se le acusa.

Sin embargo, los testimonios de Jessica, Vanessa y Mariana parecen ser lo suficientemente fuertes como para condenar a Luis Emilio.