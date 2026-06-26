"Que no salga con vida": Luis Emilio hará un fatal encargo al "Rucio" en el capítulo 327 de EJDO
En el avance del capítulo 327 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) llamará a Franco (Emilio Edwards) para concertar el último pago de su trato.
Sin embargo, Barraza no querrá encontrarse con su jefe, exigiendo que el pago se haga por transferencia y no en persona.
"No te preocupes, no va a ser necesario que me veas el caracho, ya que te doy tanto asco, pero bastante poco asco le haces a la porrada de plata que te pago para que me hagas el trabajo sucio", dirá el empresario indignado.
El encargo de Luis Emilio
Esta solicitud colmará la paciencia de Walker, quien hará una llamada a Freddy (Sebastián Saguz), recientemente libre de prisión, para encargarle terminar con Franco.
"Nuestro amigo va a ir a las cuatro de la tarde a la oficina, básicamente necesito que no salga de ahí con vida", dirá Luis Emilio al "Rucio".Ve el capítulo en