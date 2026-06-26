"Soy capaz de cualquier cosa": Nacha amenazó a Christian para hundir a Joaquín y recuperar a su hija en EJDO
En el capítulo 326 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) quedó desconsolada tras perder la custodia de Berni.
Es por esto que está dispuesta a lo que sea para recuperarla, aunque eso signifique ir en contra de sus principios.
El plan de Ignacia
Junto a Karina (Jacinta Rodríguez), planificaron llamar a Christian (Juan José Gurruchaga) para conseguir evidencia que pruebe que Joaquín (Francisco Dañobeitia) estuvo detrás de la detención de la artista por drogas.
Christian reiteró lo que le había dicho a su hija, él puede enviar un escrito que la desvincule del caso, pero nada más.
"Parece que tú no sabes con quién estás hablando. Yo tengo contactos allá en Argentina y te podría tirar abogados que te van a dejar patitas en la calle, además de preso. Créeme que por mi hija soy capaz de hacer cualquier cosa", amenazó Nacha.Ir a la siguiente nota
A pesar de esto, el padre de Karina insistió en que no podía ayudarlas, porque no tiene mensajes de Joaquín y si entrega los respaldos de las transferencias, puede convertirse en el próximo objetivo.
Ignacia no dio su brazo a torcer y repitió su amenaza a Christian antes de cortar la llamada: "Mándamelos ahora o la próxima vez que vamos a hablar vas a estar encerrado en una cárcel".Ve el capítulo en