"Soy capaz de cualquier cosa": Nacha amenazó a Christian para hundir a Joaquín y recuperar a su hija en EJDO

26 jun. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 326 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) quedó desconsolada tras perder la custodia de Berni.

Es por esto que está dispuesta a lo que sea para recuperarla, aunque eso signifique ir en contra de sus principios.

El plan de Ignacia

Junto a Karina (Jacinta Rodríguez), planificaron llamar a Christian (Juan José Gurruchaga) para conseguir evidencia que pruebe que Joaquín (Francisco Dañobeitia) estuvo detrás de la detención de la artista por drogas.

El Jardín de Olivia

Christian reiteró lo que le había dicho a su hija, él puede enviar un escrito que la desvincule del caso, pero nada más.

"Parece que tú no sabes con quién estás hablando. Yo tengo contactos allá en Argentina y te podría tirar abogados que te van a dejar patitas en la calle, además de preso. Créeme que por mi hija soy capaz de hacer cualquier cosa", amenazó Nacha.

A pesar de esto, el padre de Karina insistió en que no podía ayudarlas, porque no tiene mensajes de Joaquín y si entrega los respaldos de las transferencias, puede convertirse en el próximo objetivo.

Ignacia no dio su brazo a torcer y repitió su amenaza a Christian antes de cortar la llamada: "Mándamelos ahora o la próxima vez que vamos a hablar vas a estar encerrado en una cárcel".