Dani Ride toma radical decisión por consejo de su doctora: "Ojo con lo que se pinchan en la cara"

06 jul. 2026 - 14:50 hrs.

Dani Ride siente que a sus 36 años tiene una muy buena piel, gracias a los tratamientos a los que se somete periódicamente. Sin embargo, admitió que uno de ellos le trajo consecuencias no deseadas.

El cantante publicó un video en Instagram para explicar lo anterior y advertir a sus seguidores sobre los procedimientos estéticos que elijan hacerse.

"Tengan mucho, mucho ojo con lo que se pinchan en la cara. Si te atiendes con una persona que no cuestiona nunca lo que tú quieres hacer, ojo ahí, porque tal vez solamente te están queriendo vender algo que no va con tu cara", destacó.

La decisión de Dani Ride sobre su rostro

Dani Ride explicó que a lo largo de una década le inyectaron una o dos veces al año ácido hialurónico en la nariz para corregir su problema de tabique desviado. "Lo que no tenía nada claro es que eso iba a ser un problema muy grande un tiempo después", dijo.

"Decidí sacarme todo el ácido hialurónico de la cara. Me di cuenta con el tiempo que ponerse ácido hialurónico para mí tenía más contras que pros", expresó en su video.

Instagram @daniride

"Por eso hoy en día casi todos los famosos, famosas que se han puesto ácido hialurónico en la cara se lo han retirado, porque la gravedad empieza a hacer lo suyo con el tiempo y eso se empieza a caer. Se ve bastante mal", explicó.

"Yo lo tuve que hacer por recomendación de mi doctora, porque me iba a operar la nariz. Me la operé y ahora ya no tengo ácido hialurónico en mi cara", agregó, antes de revelar el nuevo método que eligió.

"Decidí cambiarlo por bioestimuladores. En el fondo promueven la creación de colágeno en la piel y eso hace que la piel se vea muy tersa y bonita sin maquillaje", expuso.

"De repente a ti sí te puede funcionar el ácido hialurónico. El tema es que lo hagas con alguien que tenga conciencia. Que sepa por qué lo está haciendo, no poner por ponerlo", insistió el intérprete, quien además reveló que también usa bótox.

"Estoy seguro que ella (su doctora) en el momento indicado me va a decir, mi amor, creo que no es necesario y ahora hay que empezar a envejecer con dignidad. Y probablemente me vaya a recomendar otro tipo de tratamientos para poder envejecer de una manera sana y a mi juicio, bonita", finalizó.

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