¡Ya hay fecha de estreno! Este será el día de estreno de la nueva temporada de Coliseo por Mega

04 ag. 2026 - 12:10 hrs.

El programa de talentos de humor Coliseo ya tiene fecha de estreno para su segunda temporada en las pantallas de Mega.

María José Quintanilla vuelve a la conducción del espacio que busca a la próxima gran estrella del humor del Festival de Viña del Mar 2027 y que el año pasado tuvo como ganadora a Asskha Sumathra, quien se llevó las Gaviotas de Oro y Plata del certamen.

En tanto, Álvaro Salas, Jorge Alís y Belén Mora tendrán la misión de elegir, semana a semana, a quien sea capaz de hacer reír al Monstruo.

Coliseo / Mega

Carlos Valencia, director del área de Entretención de Megamedia, adelanta que "el regreso de Coliseo siempre tiene mucho atractivo por mostrar humoristas distintos, además de la curiosidad de saber quién irá al Festival de Viña. Estamos muy contentos de esta oportunidad y esperamos que el público nos siga acompañando y disfrutando de nuestra oferta".

¿Cuándo será el estreno de Coliseo?

Prepárate para reír de buena gana este domingo 9 de agosto con el estreno de Coliseo que vendrá con nuevos retadores, nuevas rutinas y más de algún comediante en busca de revancha.

El programa se suma a las noches de entretenimiento de Mega, que comienzan los viernes con Detrás del Muro y nos llenan de música los sábados con Dale Play Prime.

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