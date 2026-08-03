Vuelve el humor a Mega: Conoce al jurado de la nueva temporada de Coliseo

03 ag. 2026 - 11:00 hrs.

Mega volverá a apostar por el humor con una nueva temporada de Coliseo: Un humorista para Viña, el programa que buscará descubrir al próximo comediante que tendrá la oportunidad de presentarse en el escenario de la Quinta Vergara.

La nueva edición reunirá a humoristas de distintos puntos del país, quienes deberán demostrar su talento frente al público y convencer a un exigente panel de evaluadores para seguir avanzando en la competencia.

Estos serán los jurados de la nueva temporada de Coliseo

La responsabilidad de elegir a los mejores participantes estará en manos de tres reconocidas figuras de la comedia nacional: Belén Mora, Jorge Alís y Álvaro Salas, quienes analizarán cada rutina y decidirán quiénes continúan en carrera.

Coliseo / Mega

Además, cada episodio contará con un invitado especial que se sumará al jurado para aportar una nueva mirada a las presentaciones y participar en la evaluación de los concursantes.

Muy pronto, Coliseo: Un humorista para Viña 2027 llegará a Mega con nuevos talentos, inéditas rutinas y el desafío de encontrar al próximo humorista que buscará conquistar al público del Festival de Viña del Mar.

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