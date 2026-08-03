Programación de Mega para este martes 4 de agosto: ¿A qué hora va el nuevo capítulo de El Jardín de Olivia?

03 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Este martes 4 de agosto, Mega emitirá nuevos capítulos de sus exitosas producciones de ficción y reality, con una programación marcada por importantes giros en sus historias.

En El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) entró en la oficina de Luis Emilio (Alejandro Trejo) para salvar a Elisa (Carla Medel) de sus garras. Sin embargo, ella se quedará atrás.

Más adelante, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Luego será el turno de Volverías con tu Ex? 2, donde la convivencia en la casona seguirá intensificándose entre nuevos conflictos, inesperados acercamientos y decisiones que podrían cambiar el destino de los participantes.

¿Cómo será la programación de Mega este martes 4 de agosto?

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