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"El Hombre Trompeta" lo logra: Es el último clasificado en el estreno de Coliseo

  • Por Marcela Paillape

En el primer capítulo de Coliseo, "El Hombre Trompeta" audicionó frente al jurado del programa de humor.

Recordemos que, al igual que la temporada pasada, Coliseo busca a un humorista ganador, quien se presentará en la vitrina principal del Festival de Viña del Mar 2026.

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Así fue la rutina de "El Hombre Trompeta"

Carlos Paredes, verdadero nombre del comediante, finalmente logró pasar a la siguiente ronda del programa de humor prime de Mega.

Coliseo / Mega
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El comediante presentó su rutina frente al destacado jurado de Coliseo compuesto por Belén Mora, Álvaro Salas, Jorge Alís y el juez invitado de esta semana, Kike Morandé.

Ve el capítulo en

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