"El Hombre Trompeta" lo logra: Es el último clasificado en el estreno de Coliseo
En el primer capítulo de Coliseo, "El Hombre Trompeta" audicionó frente al jurado del programa de humor.
Recordemos que, al igual que la temporada pasada, Coliseo busca a un humorista ganador, quien se presentará en la vitrina principal del Festival de Viña del Mar 2026.
Así fue la rutina de "El Hombre Trompeta"
Carlos Paredes, verdadero nombre del comediante, finalmente logró pasar a la siguiente ronda del programa de humor prime de Mega.Ir a la siguiente nota
El comediante presentó su rutina frente al destacado jurado de Coliseo compuesto por Belén Mora, Álvaro Salas, Jorge Alís y el juez invitado de esta semana, Kike Morandé.
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