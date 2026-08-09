Javier Doering convenció con su show de stand-up en Coliseo y sigue en competencia
Javier Doering fue una de las apuestas del stand-up para esta nueva temporada de Coliseo, quien apostó por una rutina en la que jugó con el humor negro y las situaciones cotidianas.
El cómico fue ágil y rápido para manejar al público, quien al poco andar de su presentación ya seguía con atención su historia.
La decisión del jurado de Coliseo
Finalmente, esto fue lo que ayudó al jurado a decidir. Kike Morandé, Álvaro Salas, Belén Mora y Kike Morandé le dieron el pase para clasificar a la siguiente etapa del programa de talentos.Ir a la siguiente nota
¿Logrará Javier Doering ser el elegido para llegar al Festival de Viña del Mar 2027?
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