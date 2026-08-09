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Javier Doering convenció con su show de stand-up en Coliseo y sigue en competencia

  • Por Marcela Paillape

Javier Doering fue una de las apuestas del stand-up para esta nueva temporada de Coliseo, quien apostó por una rutina en la que jugó con el humor negro y las situaciones cotidianas. 

El cómico fue ágil y rápido para manejar al público, quien al poco andar de su presentación ya seguía con atención su historia.

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La decisión del jurado de Coliseo

Finalmente, esto fue lo que ayudó al jurado a decidir. Kike Morandé, Álvaro Salas, Belén Mora y Kike Morandé le dieron el pase para clasificar a la siguiente etapa del programa de talentos.

Coliseo / Mega
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¿Logrará Javier Doering ser el elegido para llegar al Festival de Viña del Mar 2027?

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