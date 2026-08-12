Olivia comunicó la noticia: Así fue la reacción de todos ante el compromiso de Diana y Clemente en EJDO

12 ag. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 355 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz), Diana (Nicole Espinoza) y Olivia (Violeta Silva) hicieron una videollamada a Ignacia (Cota Castelblanco) y Bastián (Alonso Quintero) porque tenían una muy buena noticia que compartir.

La niña fue la encargada de decirle a sus tíos el secreto: "¡Clemente y Diana se van a casar!".

Los gritos de alegría de los hermanos de Clemente no se hicieron esperar y junto a ellos, Jessica (Ignacia Sepúlveda) y Karina (Jacinta Rodríguez) también celebraron esta buena nueva.

El Jardín de Olivia / Mega

"¡Tremendo notición, hermano! Oli, tú avísame nomás cuándo empezamos a hacerle el ramo de origami a la Diana, ¿ya?", dijo Ignacia a su sobrina, que estaba más que dispuesta a cooperar con las flores de papel.

La llamada llegaba a su fin, pero Clemente necesitaba decirle algo más a sus seres queridos: "De verdad, me siento muy contento porque, después de tanto tiempo separados, ahora ahora estamos con las personas que más queremos, y todos somos una familia".