El Jardín de Olivia - Capítulo 330: Se sella un acuerdo entre Franco y Luis Emilio

02 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 330 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) sabía que el atentado falló y esperó la llegada de Franco (Emilio Edwards). Sabía que su ex subordinado no perdonaría fácilmente este intento de asesinato.

Walker envió al "Rucio" (Sebastián Saguz) y Félix (Matías Schudeck) al departamento de Vanessa (Begoña Basauri) para usarla como un seguro de vida; Franco no le tocaría un pelo si la periodista estaba en riesgo.

El Jardín de Olivia / Mega

Con una oportunidad de negociar, el empresario ofreció pagarle el doble a Barraza con tal de que se vaya del país y se lleve consigo a Vanessa.

Un emotivo reencuentro

Olivia (Violeta Silva) llegó a la cárcel acompañada de Diana (Nicole Espinoza) y Nacha (Cota Castelblanco). Sin embargo, la violencia en este lugar preocupó a las dos mujeres, quienes quisieron confirmar, una vez más, si la niña estaba segura de entrar.

Decidida, la pequeña afirmó que quería ver a su padre y Clemente (Pipo Gormaz) al tenerla cerca, se quebró por la emoción.