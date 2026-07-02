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El Jardín de Olivia - Capítulo 330: Se sella un acuerdo entre Franco y Luis Emilio

  • Por Mega

En el capítulo 330 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) sabía que el atentado falló y esperó la llegada de Franco (Emilio Edwards). Sabía que su ex subordinado no perdonaría fácilmente este intento de asesinato. 

Walker envió al "Rucio" (Sebastián Saguz) y Félix (Matías Schudeck) al departamento de Vanessa (Begoña Basauri) para usarla como un seguro de vida; Franco no le tocaría un pelo si la periodista estaba en riesgo.

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El Jardín de Olivia / Mega

Con una oportunidad de negociar, el empresario ofreció pagarle el doble a Barraza con tal de que se vaya del país y se lleve consigo a Vanessa. 

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Un emotivo reencuentro

Olivia (Violeta Silva) llegó a la cárcel acompañada de Diana (Nicole Espinoza) y Nacha (Cota Castelblanco). Sin embargo, la violencia en este lugar preocupó a las dos mujeres, quienes quisieron confirmar, una vez más, si la niña estaba segura de entrar. 

Decidida, la pequeña afirmó que quería ver a su padre y Clemente (Pipo Gormaz) al tenerla cerca, se quebró por la emoción. 

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