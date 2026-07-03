"Te amo para siempre, papá": Las sentidas palabras de Ignacio Kliche tras la partida de su padre Fernando

03 jul. 2026 - 13:32 hrs.

Una triste noticia golpeó al mundo de la actuación nacional, tras confirmarse la muerte de Fernando Kliche a la edad de 71 años producto de un cáncer pancreático.

Su hijo, Ignacio Kliche, envió un emotivo mensaje para despedir a su padre a través de redes sociales, acompañado de algunos registros familiares de su infancia, sumado a otras fotografías de la juventud del artista uruguayo.

La primera frase de Ignacio fue elocuente: "¡¡¡Te amo, papá!!!".

Instagram de @ignaciokliche

A renglón seguido, Kliche recordó todas las enseñanzas y valores que adquirió junto a su padre a lo largo de la vida. "Nunca importó ni importa la distancia. ¡¡¡Gracias por todo!!! Siempre enseñándonos a ser educados, ser coherentes, ser honrados, a no traicionarnos".

"Gracias por el sentido del humor único que compartimos incluso en los peores momentos. Gracias por tanto. Te amo para siempre, papá", concluyó.

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