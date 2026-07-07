¿Qué es la isoterma cero alta y por qué preocupa? El fenómeno clave de intenso temporal que golpea el sur

07 jul. 2026 - 10:25 hrs.

Este martes llegó a la zona sur del país un fuerte sistema frontal asociado a un río atmosférico categoría 4. En sus primeras horas, el evento ha dejado importantes precipitaciones que, con el paso del día, se intensificarán en sectores de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla debido a la proyección de fuertes lluvias que estarán acompañadas de una isoterma cero alta.

¿Qué es la isoterma cero?

Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología, explicó que la isoterma cero es una línea imaginaria que representa la altitud, y que se ubica en los 0 °C de la atmósfera.

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Dicha línea limita las zonas con precipitaciones en forma de nieve y precipitaciones en estado líquido.

Cuando la isoterma cero es baja, "ahí se congela, por ejemplo, cuando ha estado bajo los 500 metros de altitud cuando nieva en Santiago".

En este caso, la isoterma cero se va a situar sobre los 3.000 metros de altitud. Vale decir, si tenemos, por ejemplo, como punto de referencia el volcán Villarrica, que tiene 2.800 metros, "va a llover y toda la nieve que ha ganado durante esta temporada se va a derretir".

Esto se traduce en aumento del peligro de desbordes de ríos y otros cuerpos de agua, además de la activación de quebradas y eventuales remociones en masa.

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