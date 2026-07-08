Desborde de río y aluvión golpean a Corral: Intenso sistema frontal deja viviendas inundadas y rutas cortadas

08 jul. 2026 - 08:56 hrs.

El fuerte temporal que afecta al sur del país provocó diversos estragos, siendo una de las zonas más afectadas la comuna de Corral, en la Región de Los Ríos.

En horas de la tarde del martes, se reportó el desborde del río San Juan, situación que dejó viviendas anegadas y complicaciones para la movilidad de los habitantes.

Emergencia en Corral

De acuerdo con las imágenes expuestas en Mucho Gusto, el cauce se salió de su curso, arrastrando gran cantidad de barro y lodo por las principales vías de la comuna, como calle Manuel Rodríguez.

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La situación más crítica se registró en la Ruta T-450, donde un aluvión provocó el desprendimiento de tierra y caída de árboles. Por lo mismo, las autoridades suspendieron el tránsito.

Asimismo, se informó del corte del suministro de agua luego que las alcantarillas se taparan y quedaran convertidas en verdaderas piletas.

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