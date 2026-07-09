Anteriormente lo recibió Paty Cofré: Así puedes nominar a un adulto mayor al premio "100 Líderes Mayores"

09 jul. 2026 - 13:55 hrs.

Paty Cofré ha cautivado a adultos y jóvenes en sus más de 25 años en pantalla. En la actualidad, brilla en Detrás del Muro, programa que va todos los viernes por las pantallas de Mega.

Su vigencia en la televisión y larga trayectoria le valieron recibir el premio "100 Líderes Mayores", el cual reconoce el aporte de las personas de 75 años o más.

Así se puede nominar para premio "100 Líderes Mayores"

Recientemente se abrieron las postulaciones para reconocer a 100 personas de 75 años y más que aportan al desarrollo del país y lideran cambios sociales gracias a su talento y experiencia.

Mega

"Conecta Mayor UC es una fundación que nace al alero de la Universidad Católica en plena pandemia para conectar a las personas mayores. Lo que hacemos es impulsar la inclusión en todo ámbito de las personas mayores, promoviendo autonomía, participación y dignidad", señaló Sofía Rivas, directora ejecutiva de Conecta Mayor.

Las nominaciones se pueden realizar hasta el lunes 27 de julio en el sitio web lideresmayores.cl.

En la plataforma se debe ingresar el nombre de la persona nominada, cuál es su aporte y por qué merece ser reconocido. El único requisito es tener 75 años o más.

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