"Me tomaron del pelo y pegaron en la cabeza": El crudo relato de víctima de violento abordazo en Maipú

10 jul. 2026 - 09:20 hrs.

Un crudo relato entregó la conductora víctima de un violento abordazo este jueves por la noche en la comuna de Maipú, el cual terminó con una mujer atropellada tras intentar proteger a cuatro niños.

El hecho ocurrió pasadas las 21:00 horas en calle Los Inquilinos, en el sector de El Abrazo, donde seis delincuentes que circulaban a pie intimidaron con un arma de fuego e incluso golpearon a la conductora en la cabeza.

En el interior del vehículo se encontraban cuatro niños. Dos de ellos iban a ser dejados en la vivienda de su madre, quien, al escuchar y observar la escena, se acercó para prestar ayuda. Sin embargo, cuando los antisociales emprendían su huida, fue atropellada y quedó con lesiones de gravedad.

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El testimonio de conductora víctima de violento abordazo

La conductora del automóvil robado relató a Mucho Gusto el angustiante episodio que vivió la noche del jueves.

"No sé de dónde salieron como 3 sujetos a que nos bajen del auto. Yo opuse resistencia, entonces no me bajé al tiro; se bajaron los de atrás, se bajó mi mamá", explicó la víctima.

Relató que "se acercaron 3 tipos por el asiento del chofer, uno con una pistola y otro con un martillo, me tomaron del pelo y me pegaban en la cabeza. Yo aceleré un poco, después me tomaron de las piernas y me lograron sacar desde el vehículo".

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