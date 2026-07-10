"Me tomaron del pelo y pegaron en la cabeza": El crudo relato de víctima de violento abordazo en Maipú
Un crudo relato entregó la conductora víctima de un violento abordazo este jueves por la noche en la comuna de Maipú, el cual terminó con una mujer atropellada tras intentar proteger a cuatro niños.
El hecho ocurrió pasadas las 21:00 horas en calle Los Inquilinos, en el sector de El Abrazo, donde seis delincuentes que circulaban a pie intimidaron con un arma de fuego e incluso golpearon a la conductora en la cabeza.
En el interior del vehículo se encontraban cuatro niños. Dos de ellos iban a ser dejados en la vivienda de su madre, quien, al escuchar y observar la escena, se acercó para prestar ayuda. Sin embargo, cuando los antisociales emprendían su huida, fue atropellada y quedó con lesiones de gravedad.
El testimonio de conductora víctima de violento abordazo
La conductora del automóvil robado relató a Mucho Gusto el angustiante episodio que vivió la noche del jueves.
"No sé de dónde salieron como 3 sujetos a que nos bajen del auto. Yo opuse resistencia, entonces no me bajé al tiro; se bajaron los de atrás, se bajó mi mamá", explicó la víctima.Ir a la siguiente nota
Relató que "se acercaron 3 tipos por el asiento del chofer, uno con una pistola y otro con un martillo, me tomaron del pelo y me pegaban en la cabeza. Yo aceleré un poco, después me tomaron de las piernas y me lograron sacar desde el vehículo".
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