Bebían alcohol y huyeron de Carabineros: Lo que se sabe de fatal choque en Franklin que dejó cinco muertos

14 jul. 2026 - 09:40 hrs.

Cinco personas resultaron fallecidas durante la madrugada de este viernes, luego de verse involucradas en un accidente de tránsito que provocó un incendio en barrio Franklin, en la comuna de Santiago.

El hecho ocurrió a eso de las 05:00 horas en la intersección de Santa Rosa con Franklin, cuando un bus del sistema RED, que circulaba sin pasajeros, chocó con un vehículo particular.

Según información proporcionada por Carabineros, los ocupantes de la camioneta escapaban de un control policial antes del accidente. Los involucrados habrían estado bebiendo alcohol y escuchando música a alto volumen en calle Víctor Manuel, lo que motivó un control de identidad por parte de los uniformados.

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Al advertir la presencia de Carabineros, los sujetos huyeron del lugar a exceso de velocidad. En ese contexto, no habrían respetado la luz roja del semáforo en la intersección de Franklin con Santa Rosa, provocando la colisión.

Producto del accidente, se inició un incendio que consumió ambos vehículos y una sucursal de Farmacias Dr. Simi. Los cinco ocupantes de la camioneta fallecieron en el lugar, mientras que el conductor del bus del transporte público logró salir con vida gracias a la ayuda de un ciclista que transitaba por el sector.

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