Hasta 250 milímetros: Revisa cuánto lloverá en Santiago y el resto de la zona central de Chile

14 jul. 2026 - 13:15 hrs.

Según los diversos pronósticos del meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, las lluvias volverán a aparecer en la zona central durante los próximos días, con una serie de potentes sistemas frontales asociados a un río atmosférico categoría 5.

El fenómeno no dejará solo precipitaciones, sino también fuertes vientos e incluso probables trombas marinas y tornados.

¿Cuánto lloverá?

Según expuso Jaime Leyton en Mucho Gusto, el total de los eventos, más allá de que sean continuos o no, dejaría 125 milímetros en Vallenar, en la Región de Atacama, que supera en un 100% al total anual.

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En el tramo de tres a cuatro días, Ovalle, en la Región de Coquimbo, acumularía un total de 200 milímetros, es decir, dos veces y media el total del año.

La zona con mayor probabilidad de precipitaciones es el área costera de la Región de Valparaíso, totalizando 270 milímetros durante esta seguidilla de eventos.

Mientras que Santiago, entre este miércoles y el próximo martes, recibiría 100 milímetros. Aunque muy por detrás de los 200 que podría acumular Licantén, en el Maule.

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