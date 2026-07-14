Hasta 270 mm de lluvia: Refuerzan trabajos en socavón en dunas de Concón ante histórico sistema frontal

14 jul. 2026 - 14:10 hrs.

Durante los próximos días, las lluvias volverán a aparecer en la zona central. Un evento asociado a un río atmosférico que ha sido catalogado como histórico.

Las estimaciones hablan de más de 200 milímetros en algunas zonas, como en el conurbano de la Región de Valparaíso, donde se espera que se acumulen 270 milímetros de agua desde el miércoles hasta el próximo martes.

Debido a las intensas precipitaciones que afectarán a la quinta región, comenzaron a surgir preguntas sobre el estado actual del socavón en el edificio Euromarina II, ubicado en las dunas de Concón, sector de Reñaca.

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La periodista Kathy Ibáñez se trasladó hasta este punto de Viña del Mar, donde se llevan a cabo una serie de obras para mitigar las lluvias que se aproximan.

Precisamente, se encuentran realizando un drenaje de uno de los conductos y del bypass para que el agua que se acumule no provoque nuevas remociones de tierra.

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