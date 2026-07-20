"Quedé súper molesto": Christopher Peral admite que debió poner límites a Fernanda Brown en VCTE 2

20 jul. 2026 - 22:22 hrs.

En un nuevo capítulo del React de Volverías con tu Ex? 2, Christopher Peral recordó una de las discusiones más intensas que protagonizó con Fernanda Brown durante su paso por el reality, luego de una exigente prueba física que desató un enfrentamiento entre ambos.

Tras revisar las imágenes, el exchico reality reconoció que, con el paso del tiempo, cambió su percepción sobre la forma en que enfrentó ese conflicto. Si bien en ese momento optó por mantener la calma y evitar una confrontación mayor, hoy asegura que le habría gustado reaccionar de otra manera y marcar límites.

Christopher Peral reconoce que debió poner límites

"No me gustan las faltas de respeto. Realmente creo que lo mejor era hablarlo fuera de ese momento, porque no me gusta que mis cosas personales se expongan, por ejemplo, al resto de la casa, o en este caso en televisión. Era compleja para mí esa situación", expresó.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

Sin embargo, al volver a ver la escena, admitió que terminó sintiendo frustración por no haber reaccionado de otra manera. "Después, viendo el capítulo o esa parte, quedé súper molesto y dije: 'No, bueno, yo debía haberle dicho algo ahí'. Cuando me dijo 'estoy hablando yo', pensé: '¿Qué me importa que estés hablando tú?, ¿como si fueras qué?'", comentó.

Finalmente, Christopher fue autocrítico respecto a su actitud durante ese momento. "Ahí la cagué. Tenía que poner límites con la Fernanda", concluyó.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2